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НовостиОбщество12 августа 2026 13:00

Полное солнечное затмение 12 августа жители Башкирии не увидят

Полное солнечное затмение накроет часть Земли, но до Башкирии не доберется
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жителей Башкирии лишили главного космического шоу 12 августа.

Жителей Башкирии лишили главного космического шоу 12 августа.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 12 августа, небо устроит сразу несколько космических представлений, но жителям Башкирии придется довольствоваться не всеми. Главное событие дня - полное солнечное затмение - пройдет за пределами видимости республики.

Как сообщили в Уфимском городском планетарии, увидеть полную фазу затмения в Башкирии не получится. Луна полностью закроет Солнце над акваторией Северного Ледовитого океана, Гренландией, Исландией и Испанией. В России редкое явление будет доступно только жителям северо-восточной части полуострова Таймыр.

Причем нынешний день примечателен не только затмением. По словам доцента кафедры теоретической физики физико-технического института УУНиТ Фарита Закирьянова, 12 августа совпадут сразу три независимых астрономических события.

- Это не одно астрофизическое событие, а три независимых, которые просто приходятся на один день. Причем парад планет будет наблюдаться перед рассветом, солнечное затмение - днем, а Персеиды - ночью, ближе к рассвету, - рассказал ученый «Башинформу».

Так что у жителей Башкирии все же будет возможность посмотреть в небо. Правда, не на само затмение. Перед рассветом можно будет попытаться увидеть парад планет, а ночью, ближе к утру, - метеоры из потока Персеиды.

Тем временем тем, кто окажется в Москве, тоже не стоит рассчитывать на впечатляющее зрелище. Там Луна закроет не более 3% солнечного диска. Наблюдать частичную фазу можно будет всего несколько минут у самого горизонта в конце дня.

Башкирии же придется ждать собственного крупного солнечного шоу значительно дольше. Ближайшее заметное для жителей республики частное солнечное затмение произойдет 1 июня 2030 года. Его фаза составит 0,9 - то есть Луна закроет почти весь солнечный диск.

А вот полное солнечное затмение над Башкирией случится только 20 апреля 2061 года.

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