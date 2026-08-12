Полное солнечное затмение 12 августа жители Башкирии не увидят

Жителей Башкирии лишили главного космического шоу 12 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 12 августа, небо устроит сразу несколько космических представлений, но жителям Башкирии придется довольствоваться не всеми. Главное событие дня - полное солнечное затмение - пройдет за пределами видимости республики.

Как сообщили в Уфимском городском планетарии, увидеть полную фазу затмения в Башкирии не получится. Луна полностью закроет Солнце над акваторией Северного Ледовитого океана, Гренландией, Исландией и Испанией. В России редкое явление будет доступно только жителям северо-восточной части полуострова Таймыр.

Причем нынешний день примечателен не только затмением. По словам доцента кафедры теоретической физики физико-технического института УУНиТ Фарита Закирьянова, 12 августа совпадут сразу три независимых астрономических события.

- Это не одно астрофизическое событие, а три независимых, которые просто приходятся на один день. Причем парад планет будет наблюдаться перед рассветом, солнечное затмение - днем, а Персеиды - ночью, ближе к рассвету, - рассказал ученый «Башинформу».

Так что у жителей Башкирии все же будет возможность посмотреть в небо. Правда, не на само затмение. Перед рассветом можно будет попытаться увидеть парад планет, а ночью, ближе к утру, - метеоры из потока Персеиды.

Тем временем тем, кто окажется в Москве, тоже не стоит рассчитывать на впечатляющее зрелище. Там Луна закроет не более 3% солнечного диска. Наблюдать частичную фазу можно будет всего несколько минут у самого горизонта в конце дня.

Башкирии же придется ждать собственного крупного солнечного шоу значительно дольше. Ближайшее заметное для жителей республики частное солнечное затмение произойдет 1 июня 2030 года. Его фаза составит 0,9 - то есть Луна закроет почти весь солнечный диск.

А вот полное солнечное затмение над Башкирией случится только 20 апреля 2061 года.

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