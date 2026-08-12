В Уфе лжесотрудница мэрии похитила у шестерых человек более 11 млн рублей

Жительницу Башкирии обвиняют в мошенничестве с квартирами на 11 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе перед судом предстанет жительница Иглинского района, которую обвиняют в мошенничестве на сумму более 11 млн рублей. По версии следствия, женщина придумала схему, в которой обещала людям помочь приобрести квартиры по государственным программам.

Как сообщили в прокуратуре Уфы, обвиняемая выдавала себя за сотрудника городской администрации. Благодаря этому она убедила шестерых человек в том, что может организовать им покупку жилья на льготных условиях. Люди передавали женщине деньги, рассчитывая получить квартиры, однако, как установило следствие, выполнять обещания она не собиралась. Полученными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению. Всего, по данным прокуратуры, у шестерых потерпевших удалось похитить более 11 млн рублей.

Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Свою вину обвиняемая не признала. Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Кировский районный суд города. Теперь обстоятельства произошедшего предстоит установить в ходе судебного разбирательства.

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