В Уфе во время сильного ливня упали 13 деревьев, обошлось без пострадавших

Шквал и ливень повалили деревья в Уфе, экстренные службы устранили последствия. Фото: администрация Уфы.

Сильный ветер и ливень, которые обрушились на Уфу 9 августа, повалили 13 деревьев и крупных веток. При этом, несмотря на последствия непогоды, ни один житель города не пострадал. О ситуации на оперативном совещании в администрации сообщил исполняющий обязанности главы Уфы Рустам Шарипов.

Разгулявшаяся стихия повредила припаркованные автомобили, линии электропередачи, отдельные участки дорог и тротуаров. Кроме того, были зафиксированы повреждения элементов газопровода и жилого дома.

После непогоды к работе приступили экстренные службы и обслуживающие организации. Специалисты распилили и вывезли упавшие деревья, освободили проезды и восстановили поврежденные коммуникации.

Как отметил Рустам Шарипов, главное последствие непогоды удалось избежать - обошлось без жертв.

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