Меркурий и Юпитер встретятся на утреннем небе над Башкирией

Две планеты можно будет увидеть вместе на небе над Башкирией. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Утром 15 августа жители Башкирии смогут попытаться увидеть сближение Меркурия и Юпитера. Об этом сообщили в Уфимском планетарии.

Планеты появятся перед рассветом в северо-восточной части неба. Наблюдать их придется низко над горизонтом, однако увидеть небесное событие будет непросто. В планетарии отмечают, что условия для наблюдения складываются не слишком удачно: Меркурий и Юпитер окажутся на светлеющем небе, поэтому найти их будет сложно.

Тем, кто все же захочет попытаться увидеть планеты, придется искать их на северо-востоке незадолго до восхода Солнца.

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