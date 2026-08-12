В Уфе подготовили к отопительному сезону более 4,5 тысячи домов

В Уфе продолжается подготовка к отопительному сезону. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе гидравлические испытания внутридомовых систем теплоснабжения завершили более чем в 4,5 тысячи многоквартирных домов. Всего в столице Башкирии насчитывается около 5,6 тысячи МКД. Об этом на оперативном совещании в администрации сообщил заместитель начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города Ярослав Охотин.

Подготовка к отопительному сезону идет и в социальных учреждениях. Испытания уже завершили в 575 объектах из 666 - это 86% от общего числа. Проверку должны пройти и сами ресурсоснабжающие организации. В городе оценят готовность 15 предприятий, в ведении которых находятся 71 котельная и две тепловые сети.

Все работы проводят по утвержденному графику. Паспорт готовности Уфа должна получить до 15 ноября.

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