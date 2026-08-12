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НовостиОбщество12 августа 2026 10:30

Проблемы с топливом сохраняются в шести районах Башкирии

В Башкирии назвали шесть районов, где сохраняются трудности с бензином
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В шести муниципалитетах Башкирии сохраняется напряженная ситуация с топливом.

В шести муниципалитетах Башкирии сохраняется напряженная ситуация с топливом.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ситуация с топливом в Башкирии остается напряженной сразу в шести муниципалитетах. При этом в трех районах, которые еще недавно находились в «красной зоне», обстановка начала улучшаться.

Как сообщила во время брифинга сотрудник ЦУР Башкирии Алия Каюмова, стабилизировать ситуацию удалось в Балтачевском, Иглинском и Илишевском районах. При этом сложности с топливом сейчас сохраняются в Баймакском, Бирском, Благовещенском, Ишимбайском, Хайбуллинском и Чекмагушевском районах.

На автозаправочных станциях сформировали резерв топлива для экстренных и коммунальных служб. Они продолжают работать в штатном режиме.

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