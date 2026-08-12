У уфимского Горзеленхоза новый руководитель: что о нем известно

Сегодня, 12 августа, на оперативном совещании в мэрии исполняющий обязанности главы города Рустам Шарипов объявил, что должность директора МБУ «Горзеленхоз» занял Ильдар Ардаширов.

Ардаширов родился в 1968 году в Уфе. Он окончил Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны по специальности инженера, а также Башкирский государственный университет по направлению «Юриспруденция».

Более 30 лет он проработал в сфере жилищно-коммунального хозяйства города. В разное время возглавлял УЖХ Советского района, УЖХ Уфы и городской Единый расчетно-кассовый центр. Последние три года руководил МБУ «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений».

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