Впервые за семь лет: в Уфу возвращаются большие международные волейбольные матчи

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В Уфе откроют продажи билетов на международные матчи четырех наций. Спортивное событие соберет топовые национальные команды и тысячи болельщиков со всей страны. Игры пройдут с 21 по 23 августа на площадке современного Дворца борьбы. Об этом рассказал министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

Для национальной сборной России эти матчи станут ключевой точкой возвращения. Команда не проводила официальных международных встреч с марта 2022 года. Организаторы ожидают аншлаг на трибунах, ведь Уфа уже доказывала статус волейбольной столицы.

– В 2019 году во время одного из этапов в Уфе был установлен рекорд посещаемости российских матчей Лиги наций: встречу мужских сборных России и США на «Уфа-Арене» посмотрели 8080 зрителей. Этот показатель стал рекордным для российских этапов турнира, – цитирует Руслана Хабибова информационное агентство «Башинформ».

Большую роль в поддержке интереса к спорту играет и местный волейбольный клуб «Динамо-Урал». Команда уже более 30 лет успешно выступает в Суперлиге – сильнейшем дивизионе страны.

В течение трех игровых дней зрители увидят шесть поединков между сборными России, Кубы, Беларуси и Ирана. Заморские и соседские спортсмены будут тренироваться прямо на базе главной арены Дворца борьбы для быстрого привыкания к покрытию. Помимо спорта для делегаций подготовили экскурсии по историческим местам города, а фанаты планируют устроить участникам торжественную встречу прямо в аэропорту.

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