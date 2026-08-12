В Башкирии проверили стаж будущих пенсионеров: уточнены данные 75 тысяч граждан

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Социальный фонд России по Башкирии с начала года уточнил пенсионные данные более чем 75 тысячам жителей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты получили свыше 58 тысяч ответов из архивов для восстановления трудового стажа граждан, взаимодействовали с работодателями и принимали документы напрямую от людей.

В фонде советуют обратиться для проверки данных за два года до выхода на пенсию, но не позднее чем за два месяца. Если в индивидуальном лицевом счете чего-то не хватает, специалисты сами направят запросы в архивы, военкоматы, на предприятия, в другие регионы и страны бывшего СССР. Граждане могут принести трудовую книжку, военный билет, дипломы и свидетельства.

В стаж входят не только периоды работы, но и служба в армии, отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, уход за инвалидами и пожилыми старше 80 лет, а также время, когда супруги военнослужащих жили там, где нельзя было устроиться на работу.

В 2026 году на пенсию по старости выйдут женщины в 59 лет и мужчины в 64 года. Для этого нужно не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Узнать свои показатели можно на Госуслугах. По вопросам пенсионного обеспечения работает бесплатная горячая линия: 8-800-100-00-01.

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