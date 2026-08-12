Сирота из Башкирии годами не может получить жилье: делом занялся Бастрыкин

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о деле о непредоставлении жилья сироте из Башкирии. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

Житель республики обратился в приемную Бастрыкина во «ВКонтакте»: по его словам, он годами не может получить положенное по закону жилье. Сироту своевременно не поставили на учет, а когда он самостоятельно подал заявление – отказали во включении в специализированную очередь. Обращения в различные ведомства результата не принесли. Все это время мужчина вынужден снимать жилье за собственный счет.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и мерах по обеспечению сироты жильем.

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