Афера на полмиллиона: директора башкирской фирмы поймали на мошенничестве с госсредствами

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Чекмагушевском районе Башкирии суд признал директора коммерческой организации виновным в крупном мошенничестве с государственной субсидией. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Мужчина подал заявку на субсидию в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности» – якобы на возмещение затрат по закупке медицинского оборудования. В документах содержались недостоверные сведения, однако компания получила 500 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. Вину предприниматель признал, ущерб возместил в полном объеме. Чекмагушевский межрайонный суд назначил штраф в 300 тысяч рублей.

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