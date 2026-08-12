Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Илишевском районе Башкирии на трассе М12 «Восток» столкнулись Tenet T7 и грузовой Isuzu – погибла девушка. Об этом рассказали в Государственном комитете региона по чрезвычайным ситуациям и Госавтоинспекции республики.

Авария произошла сегодня утром около шести часов на 1194-м километре трассы в Илишевском районе. 31-летний водитель «Тенет» ехал со стороны Москвы в направлении Уфы и столкнулся с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении.

В Башкирии в ДТП с грузовиком погибла 20-летняя девушка

На место выехали спасатели. Они отключили аккумулятор, вскрыли автомобиль и передали водителя и пассажирку медикам. Водитель с тяжелыми травмами госпитализирован. Его 20-летняя пассажирка скончалась на месте.

– Обстоятельства ДТП уточняются, – заявили в ГАИ.

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