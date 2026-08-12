Просто сделал замечание: в Уфе у Гостиного двора до потери сознания избили участника СВО

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе в Кировский районный суд передали дело 22-летнего жителя города, который избил участника СВО. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Согласно версии следствия, в августе прошлого года фигурант напал на незнакомого мужчину у остановки «Гостиный двор». Пострадавший убежал вдоль улицы Ленина, однако обвиняемый последовал за ним.

– Став свидетелем противоправных действий, прохожий, являющийся участником специальной военной операции, сделал злоумышленнику замечание, – сообщает надзорное ведомство.

В ответ молодой человек нанес мужчине множество ударов по лицу – мужчина упал и потерял сознание. Врачи зафиксировали тяжкий вред здоровью.

Уфимцу предъявили обвинения по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Вину он признал лишь частично.

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