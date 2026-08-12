Позиция не изменилась: Васимов готов снова уволить Мавлиева с должности мэра Уфы

Фото: Горсовет Уфы, Рустем АХУНОВ

Председатель Горсовета Уфы Марат Васимов заявил, что депутаты готовы повторно уволить главу администрации города Ратмира Мавлиева. Об этом сообщает «Бизнес ФМ Уфа».

Вчреа Верховного суда Башкирии восстановил Мавлиева в должности и обязал выплатить ему зарплату за все время отсутствия. Васимов отметил, что депутаты еще не ознакомились с решением суда, однако их позиция в отношении Мавлиева не изменилась: если инстанция выявила процедурные нарушения при увольнении, Горсовет готов принять аналогичное решение – уже без недочетов.

Фактическое возвращение Мавлиева к работе при этом остается под вопросом: в отношении него продолжается расследование уголовного дела по статьям «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий». Адвокат сити-менеджера Марат Самойлов настаивает на том, что формальных препятствий для выхода мэра на работу нет – решение суда вступает в силу немедленно. Вернется ли Мавлиев в кабинет в ближайшее время, пока неизвестно.

Напомним, Мавлиева задержали в апреле вместе с заместителем главы администрации, заместителем начальника управления земельных и имущественных отношений и директором санатория. По версии следствия, они проворачивали махинации с земельным участком санатория «Радуга». 14 июля Горсовет Уфы расторг контракт с мэром на внеочередном заседании.

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