Исчезновение в башкирском лесу: завершились поиски пропавшего грибника

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии завершились поиски пропавшего пенсионера. Об этом рассказали в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

79-летний мужчина ушел в лес за грибами в Иглинском районе и не вернулся. Телефон он с собой не взял. Сигнал о пропаже поступил на линию 112, после чего на поиски выехали спасатели. Пенсионера нашли живым – в медицинской помощи он не нуждался.

В ведомстве напомнили правила безопасности для тех, кто собирается в лес: брать с собой заряженный телефон, сообщать близким маршрут и время возвращения, не углубляться в незнакомую местность и не отпускать детей одних. Если заблудились – нужно позвонить по номеру 112 и оставаться на месте.

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