Качели, собаки и драки: прокуроры Башкирии отсудили для детей 16 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Башкирии прокуроры через суд добились выплаты более 16 миллионов рублей компенсации несовершеннолетним морального вреда. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Упомянутые дети – пострадавшие от преступлений, травм на детских и спортивных площадках, в ДТП, а также при нападении бездомных и домашних животных.

Так, прокурор Советского района Уфы подал иск против управляющей компании. Девочка упала с неисправных качелей-балансиров на детской площадке и получила компрессионный перелом позвонков. Суд взыскал в ее пользу 500 тысяч рублей.

Прокуроры Куюргазинского и Салаватского районов защитили права двух детей, которых покусали собаки. Их коллеги из Балтачевского и Бураевского районов добились компенсации для двух подростков, получивших травмы в драках со сверстниками.

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