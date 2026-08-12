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НовостиОбщество12 августа 2026 5:02

В Башкирии вспыхнули два природных пожара: загорелись лес и трава

В Зианчуринском районе Башкирии произошел лесной пожар
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Башкирии зафиксировали два природных пожара. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Лесной пожар произошел в Зианчуринском районе, трава загорелась в Кармаскалинском. С начала 2026 года в регионе зарегистрировали 17 очагов лесных пожаров – огонь охватил более 88 гектаров. Помимо этого, зафиксировали 220 случаев возгорания сухой растительности на общей площади более 654 гектаров.

– Ситуацию держим на контроле! – заверили в ГК ЧС.

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