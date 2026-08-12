СМИ: девочка из Башкирии заразилась от кошки бешенством и умерла

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии девочка погибла от бешенства после того, как неизвестная кошка поцарапала ей ногу. Об этом сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора республики.

Трагедия произошла в октябре прошлого года в Стерлитамакском районе. Девочка получила травму голени из-за бродячей кошки, однако экстренную профилактику бешенства ей не провели. Этот случай стал одним из шести летальных исходов от бешенства, зафиксированных в России за 2025 год.

За весь прошлый год в Башкирии выявили 12 очагов инфекции в семи населенных пунктах. Вирус обнаружили у кошек в Уфимском, Чишминском и Учалинском районах, у собаки – в Калтасинском. Среди диких животных бешенство подтвердили у лисиц в Уфимском, Иглинском и Абзелиловском районах, у рыси в Караидельском и у енота в Иглинском. Наибольшее число очагов – в Иглинском районе: там заболели две лисы, собака и енот. Недавно карантин по бешенству ввели в одном из сел Баймакского района – ограничения действуют с 5 августа.

Специалисты призывают при любом контакте с животными, особенно бездомными, сразу обращаться в травмпункт. Антирабическую вакцину нужно ввести в первые дни после укуса или царапины – только так можно предотвратить развитие смертельной болезни.

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