Трагедия на трассе в Башкирии: погибла двухлетняя малышка-лосиха

Фото: Минэкологии Башкирии

На трассе Дюртюли – Нефтекамск произошло ДТП с участием дикого животного. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Башкирии.

На 18-м километре дороги под колеса автомобиля попала двухлетняя лосиха. Животное погибло, люди не пострадали. Ущерб охотничьим ресурсам республики оценили в 80 тысяч рублей.

В Минэкологии призвали водителей быть внимательнее на лесных участках дорог. Дикие животные выходят на проезжую часть внезапно, и времени на реакцию почти не остается. Риск столкновения особенно высок в сумерках и ночью.

Водителям рекомендуют снижать скорость перед лесными массивами и в зонах с ограниченной видимостью, быть осторожнее в утренние и вечерние часы, а также обращать внимание на знаки, предупреждающие о возможном появлении животных на дороге.

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