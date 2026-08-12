В Башкирии температура опустится до +19 градусов

В Башкирии 14 августа пройдут дожди и грозы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в ближайшие дни изменится погода. Если 12 августа существенных осадков не ожидается, то уже 13 августа в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. При этом температура воздуха днем составит до +28 градусов.

По данным прогноза, 12 августа в республике будет преимущественно сухо. Ветер переменных направлений слабый. Ночью температура опустится до +7...+12 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28 градусов.

В четверг, 13 августа, кратковременные дожди и грозы ожидаются днем на западе Башкирии. Ветер будет юго-западным, умеренным. Ночью температура составит +9...+14 градусов, днем - +22...+27 градусов. На юго-востоке республики воздух прогреется до +32 градусов. В пятницу, 14 августа, дожди и грозы прогнозируются уже по всей республике в дневные часы, а ночью местами возможны кратковременные осадки. Ветер сменит направление на северо-западное, будет умеренным, днем местами порывистым. Ночью температура составит +10...+15 градусов. Днем воздух прогреется до +19...+24 градусов, на юго-востоке республики - до +29 градусов.

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