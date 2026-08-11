На реке Белой нашли тело 17-летнего юноши

В Башкирии водолазы нашли утонувшего подростка. Фото: МЧС по РБ.

В Кугарчинском районе Башкирии обнаружили тело 17-летнего подростка, который пропал во время купания в реке Белой.

Как сообщили в МЧС по Башкирии, юноша пошел купаться 8 августа в деревне Валитово. Место, где произошел инцидент, не оборудовано для отдыха у воды. Там установлены предупреждающие знаки с запретом на купание.

Поисковые работы продолжались несколько дней. Сегодня, 11 августа, вечером тело подростка обнаружили на поверхности воды примерно в 1,5 километра ниже по течению от деревни Валитово. Погибший находился в трех метрах от берега.

Тело юноши из воды извлекли водолазы. На месте проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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