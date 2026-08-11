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НовостиПолитика11 августа 2026 13:28

Уволенного месяц назад Ратмира Мавлиева восстановили в должности мэра Уфы

Верховный суд Башкирии восстановил Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Верховный суд Башкирии отменил увольнение мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Верховный суд Башкирии отменил увольнение мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Верховный суд Башкирии восстановил Ратмира Мавлиева в должности главы администрации Уфы. Чиновника уволили около месяца назад. Решение было принято по итогам рассмотрения гражданского иска, сообщает «Коммерсантъ».

Ответчиками по делу выступили администрация Уфы и городской Совет.

До увольнения вокруг Мавлиева разгорелся скандал. В Горсовете Уфы заявляли о его предполагаемых связях с эскортом, а также о предоставлении муниципальных автомобилей судьям из Татарстана. Также Мавлиева подозревают в превышении должностных полномочий и получении крупной взятки.

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