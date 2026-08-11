Жителя Сибая оштрафовали на 300 тысяч за участие в мошеннической схеме

За передачу банковских карт житель Сибая заплатит 300 тысяч рублей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сибае суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, который за деньги приобрел две банковские карты и передал сведения о них для проведения незаконных операций. Молодому человеку назначили штраф в размере 300 тысяч рублей, а полученный преступным путем доход конфисковали. По данным республиканской прокуратуры, мужчину признали виновным в неправомерном обороте средств платежей.

Как установил суд, в 2025 году житель Сибая переписывался в мессенджере с неизвестным человеком. Тот предложил ему найти людей, готовых передать данные банковских счетов и доступ к ним. Материалы в отношении этого человека выделены в отдельное производство.

Для реализации схемы 21-летний мужчина приобрел у случайного прохожего две банковские карты. За них он заплатил 11 тысяч рублей.

После этого осужденный передал сведения третьему лицу, чтобы тот мог проводить неправомерные операции. За свою роль в схеме мужчина получил 13 тысяч рублей.

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