Новая авиакомпания свяжет Уфу и Ташкент прямыми рейсами

Между Уфой и Ташкентом появятся новые прямые авиарейсы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 3 сентября между Уфой и Ташкентом появится еще один вариант прямого авиасообщения. Частная авиакомпания Centrum Air начнет выполнять рейсы между двумя городами два раза в неделю.

Самолеты будут отправляться по четвергам и воскресеньям. Пассажиров будут перевозить на Airbus A320.

Перелет между столицами Башкирии и Узбекистана займет около трех часов.

Сейчас прямое сообщение между Уфой и Ташкентом уже обеспечивают авиакомпании Utair и Uzbekistan Airways, отмечает «BFM Уфа».

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