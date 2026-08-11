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НовостиОбщество11 августа 2026 12:53

Новая авиакомпания свяжет Уфу и Ташкент прямыми рейсами

Из Ташкента в Уфу запустят прямые рейсы новой авиакомпании
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Между Уфой и Ташкентом появятся новые прямые авиарейсы.

Между Уфой и Ташкентом появятся новые прямые авиарейсы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 3 сентября между Уфой и Ташкентом появится еще один вариант прямого авиасообщения. Частная авиакомпания Centrum Air начнет выполнять рейсы между двумя городами два раза в неделю.

Самолеты будут отправляться по четвергам и воскресеньям. Пассажиров будут перевозить на Airbus A320.

Перелет между столицами Башкирии и Узбекистана займет около трех часов.

Сейчас прямое сообщение между Уфой и Ташкентом уже обеспечивают авиакомпании Utair и Uzbekistan Airways, отмечает «BFM Уфа».

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