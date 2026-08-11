Верховный суд Башкирии сократил срок депутату Алексею Локотченко

Депутату Госсобрания Башкирии Алексею Локотченко смягчили приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Башкирии изменил приговор депутату Госсобрания республики Алексею Локотченко. Вместо 10 лет колонии строгого режима парламентарий получил семь лет и три месяца в колонии общего режима. Об этом сообщил его адвокат Ильмир Шамматов.

В марте 2026 года Советский районный суд Уфы признал Локотченко виновным в посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество и назначил ему 10 лет лишения свободы.

Апелляционная инстанция исключила из приговора обвинение в посредничестве во взяточничестве. В силе осталось наказание за покушение на мошенничество, однако срок и режим содержания изменили.

По версии следствия и суда, в октябре 2024 года Локотченко вместе с сообщником предложил знакомой - бывшему адвокату, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, - помочь прекратить ее уголовное преследование за 10 млн рублей.

Для этого, как утверждала сторона обвинения, женщине предлагали заключить фиктивный контракт о прохождении военной службы. После окончания службы она могла рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности. Деньги предполагалось передать сотрудникам Минобороны. Также Локотченко потребовал у женщины еще 200 тысяч рублей якобы для передачи военному комиссару за выдачу военного билета. При этом, согласно материалам дела, передавать эти деньги он не собирался.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, после чего действия депутата и его сообщника были пресечены.

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