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НовостиОбщество11 августа 2026 13:30

В Уфе убрали платные парковки на перекрестке Мустая Карима и Чернышевского

У «Арт-квадрата» в Уфе ликвидировали парковочные места
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе запретили парковку у перекрестка Мустая Карима и Чернышевского.

В Уфе запретили парковку у перекрестка Мустая Карима и Чернышевского.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе у пересечения улиц Мустая Карима и Чернышевского убрали платные парковочные места. Решение приняли, чтобы увеличить пропускную способность перекрестка, сообщили в администрации города.

Изменения связаны с реконструкцией улицы Чернышевского. В 2025 году проезжую часть здесь сузили, чтобы расширить пешеходную зону возле «Арт-квадрата». После этого изменилась и схема организации дорожного движения.

В мэрии пояснили, что стандартные парковочные места непосредственно перед пересечением улиц ликвидировали для оптимизации парковочного пространства и улучшения движения транспорта.

На участке установили соответствующий запрещающий дорожный знак. При этом места для автомобилей, которыми пользуются водители с инвалидностью, сохранили.

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