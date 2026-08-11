В Уфе убрали платные парковки на перекрестке Мустая Карима и Чернышевского

В Уфе запретили парковку у перекрестка Мустая Карима и Чернышевского. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе у пересечения улиц Мустая Карима и Чернышевского убрали платные парковочные места. Решение приняли, чтобы увеличить пропускную способность перекрестка, сообщили в администрации города.

Изменения связаны с реконструкцией улицы Чернышевского. В 2025 году проезжую часть здесь сузили, чтобы расширить пешеходную зону возле «Арт-квадрата». После этого изменилась и схема организации дорожного движения.

В мэрии пояснили, что стандартные парковочные места непосредственно перед пересечением улиц ликвидировали для оптимизации парковочного пространства и улучшения движения транспорта.

На участке установили соответствующий запрещающий дорожный знак. При этом места для автомобилей, которыми пользуются водители с инвалидностью, сохранили.

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