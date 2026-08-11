В Башкирии чиновников начали пугать фейковыми письмами о военной подготовке

В Башкирии появилось фейковое письмо о подготовке госслужащих к военной службе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии начали распространять поддельные письма от имени администрации главы республики о якобы предстоящей военной подготовке государственных служащих и сотрудников госучреждений.

Сообщения приходят на электронные адреса. В них утверждается, что с 31 августа чиновников, работников государственных учреждений и предприятий планируют временно отстранять от привычной работы для прохождения специальной подготовки.

Согласно фальшивому письму, мужчин якобы собираются обучать управлению беспилотниками и разминированию. Для занятий предполагается использовать полигоны и специальные площадки, условия на которых будут максимально приближены к реальным боевым.

Женщинам в рамках выдуманной программы якобы предстоит осваивать оказание первой помощи при тяжелых ранениях. При этом в сообщении создается впечатление, что документ подготовлен официальными структурами республики. Однако в пресс-службе главы Башкирии сообщили UTV, что распространяемая информация не соответствует действительности.

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