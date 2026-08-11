В Башкирии шестерых участников вооруженной банды отправили под суд

В Башкирии шестеро участников банды обвиняются в серии похищений и разбойных нападений. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей Башкирии, которых обвиняют в создании и участии в вооруженной банде, похищениях людей, разбоях, вымогательствах и других преступлениях.

По версии следствия, с марта 2024 года по апрель 2025 года обвиняемые действовали в Уфе в составе устойчивой вооруженной группы. Для нападений они использовали травматические пистолеты и холодное оружие, в том числе нож-мачете. Кроме того, злоумышленники применяли поддельные документы, которые должны были создать видимость их принадлежности к правоохранительным органам.

Одним из первых эпизодов стало похищение в марте 2024 года местного жителя и его брата. Угрожая мужчинам оружием и избивая их, участники банды забрали 3,2 млн рублей и автомобиль премиальной марки.

В сентябре того же года обвиняемые похитили еще одного уфимца. От него потребовали 7 млн рублей, а также забрали паспорт.

В феврале 2025 года фигуранты выследили и похитили местного предпринимателя. Злоумышленники потребовали у него 2,5 млн рублей, однако смогли получить только 500 тысяч.

Еще один потерпевший стал жертвой нападения в апреле 2025 года. По данным следствия, из-за личной неприязни участники банды стреляли ему по ногам из травматического оружия, причинив легкий вред здоровью.

Преступную деятельность группы пресекли в июне 2025 года следователи СК и сотрудники оперативных подразделений регионального управления ФСБ.

Во время расследования провели 13 обысков и 10 судебных экспертиз. Причастность обвиняемых подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, материалами очных ставок и другими доказательствами.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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