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НовостиОбщество11 августа 2026 12:03

В трех районах Башкирии пока не удалось стабилизировать ситуацию с топливом

В Башкирии назвали три района, где сохраняются проблемы с бензином
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии «красная зона» по бензину сохраняется в трех районах.

В Башкирии «красная зона» по бензину сохраняется в трех районах.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Балтачевском, Иглинском и Илишевском районах Башкирии продолжают стабилизировать ситуацию с поставками топлива. Об этом сообщила начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

По ее словам, именно эти три муниципалитета сейчас находятся «в красной зоне». Специалисты продолжают работать над тем, чтобы нормализовать ситуацию с топливом.

При этом в остальных районах республики обстановка постепенно стабилизируется. В целом, по словам Прочаковской, перебоев с поставками бензина в Башкирии нет.

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