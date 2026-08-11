В Башкирии работодателя наказали за нарушение при трудоустройстве экс-чиновника

В Башкирии прокуратура добилась штрафов за незаконное трудоустройство бывшего муниципального служащего. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Учалинском районе Башкирии прокуратура выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывшего муниципального служащего.

Проверка показала, что в апреле 2025 года коммерческая организация приняла на должность юрисконсульта бывшего муниципального служащего. Однако работодатель не направил в установленный законом десятидневный срок уведомление о заключении с ним трудового договора по прежнему месту работы.

По инициативе Учалинской межрайонной прокуратуры директор компании и сама организация привлечены к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ.

За нарушение им назначили штрафы на общую сумму 120 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры необходимые требования законодательства были исполнены, выявленное нарушение устранено.

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