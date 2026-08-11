В Уфе за неделю задержали 122 авиарейса и отменили восемь

В аэропорту Уфы за неделю задержали более сотни рейсов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе с 3 по 9 августа задержали 122 авиарейса. Еще восемь вылетов и прилетов были отменены.

Такие данные на оперативном совещании правительства в ЦУРе озвучила министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.

Ограничения на работу аэропорта связаны с введением режима беспилотной опасности. С 6 августа он устанавливается в республике ежедневно, в том числе действовал и 11 августа.

При введении режима ограничивается прием и выпуск воздушных судов. Такие меры принимаются в целях безопасности пассажиров и экипажей. В аэропорту напомнили, что из-за ограничений расписание авиарейсов может меняться, а вылеты и прилеты переносятся или отменяются.

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