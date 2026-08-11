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НовостиПроисшествия11 августа 2026 9:17

Дома и магазин остались без крыш: что натворил сильный ветер в Башкирии

В Башкирии ураганом сорвало крыши с домов и магазина
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ураганный ветер, который прошел по Башкирии вечером 9 августа, повредил жилые дома, магазин и деревья. Об этом рассказал председатель Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

В Белебеевском и Благоварском районах ветер сорвал крыши с жилых домов. В Салаватском районе пострадала кровля магазина. В Уфе зафиксировали 13 случаев падения деревьев, в Иглино – один.

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