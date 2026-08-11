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НовостиОбщество11 августа 2026 8:43

Житель Башкирии «надул» государство и отделался «условкой»: мужчину поймали на мошенничестве с субсидией

Жителя Башкирии осудили за растрату госсубсидии на кредиты и покупки
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Благовещенского района Башкирии получил 350 тысяч рублей от государства на открытие бизнеса, но потратил их на личные нужды. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Деньги выделили в 2025 году в рамках адресной социальной помощи – на развитие производства шлакоблока. Вместо этого мужчина направил средства на погашение кредитов и покупку товаров.

Суд признал его виновным по уголовной статье «Мошенничество при получении выплат» и назначил полтора года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

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