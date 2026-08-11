В Башкирии отбой «Беспилотной опасности»: режим действовал почти четыре часа

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Примерно полутора часами ранее аэропорт Уфы возобновил прием и выпуск воздушных судов. Ранее в регионе фиксировались массовые сбои мобильного интернета. Число жалоб на сервисе Downdetector резко выросло около 09:35 по местному времени. По данным Telegram-канала «Объясняем. Башкортостан», операторы намеренно отключают часть сотовых вышек, чтобы дроны не могли навестись по сигналу сети.

МЧС в период действия режима напоминало жителям держаться подальше от окон, не выходить на улицу без крайней необходимости и не подходить к обломкам беспилотников. О находке ведомство просило сообщать по номеру 112.

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