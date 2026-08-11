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НовостиПроисшествия11 августа 2026 7:41

Хабиров об атаках БПЛА на Башкирию: жертв нет, спада производства топлива не произошло

Глава Башкирии: в ходе атак БПЛА спада производства топлива не было
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ, Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Иван МАКЕЕВ, Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 11 августа, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой прокомментировал атаки БПЛА на республику на прошлой неделе.

По словам руководителя региона, при сбитии беспилотников и падении обломков повреждаются эстакады, однако ремонтные работы ведутся оперативно.

– За это время никакого спада производства автомобильного топлива не произошло. И, слава богу, что нет ни одного ни погибшего, ни раненого, – заявил глава Башкирии.

Также Хабиров поблагодарил руководителей предприятий, сотрудников охраны и Министерства Обороны России за работу по отражению атак.

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