Отец из Башкирии купил сыну байк, и теперь его ждет суд

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В Башкирии отец купил несовершеннолетнему сыну мотоцикл – и теперь его ждет суд. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

44-летний житель Межгорья в августе 2024 года приобрел для своего 15-летнего сына мотоцикл Irbis. В июле 2025 года подросток выехал на нем на улицу Татлинскую без прав и без средств защиты. Сотрудники полиции заметили его во время патрулирования и потребовали остановиться, однако он скрылся.

Отцу предъявили обвинение по уголовной статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни».

– Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено мировому судье по городу Межгорье для рассмотрения по существу, – сообщает надзорное ведомство.

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