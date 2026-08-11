Сутки «Черного неба»: в Башкирии введут режим НМУ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 11 августа, в Башкирии ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Режим, который в народе называют «Черное небо», начнет действовать в 20:00 в Уфе, Стерлитамаке, Салавате и продлится сутки.

Во время НМУ из-за безветренной погоды вредные вещества не рассеиваются в воздухе и оседают у земли – на уровне жилых домов. На этот период промышленные предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу.

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