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НовостиОбщество11 августа 2026 6:31

Сутки «Черного неба»: в Башкирии введут режим НМУ

В Уфе, Стерлитамаке, Салавате ожидается «Черное небо»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 11 августа, в Башкирии ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Режим, который в народе называют «Черное небо», начнет действовать в 20:00 в Уфе, Стерлитамаке, Салавате и продлится сутки.

Во время НМУ из-за безветренной погоды вредные вещества не рассеиваются в воздухе и оседают у земли – на уровне жилых домов. На этот период промышленные предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу.

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