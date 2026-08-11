Фото: ГАИ Башкирии

В башкирском городе Салавате 22-летний водитель Lada Priora сбил пешехода – мужчина погиб на месте. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

В Башкирии Lada Priora насмерть сбила пешехода

Авария произошла вчера около 23:00 на улице Калинина – напротив дома №75. «Приора» двигалась в сторону улицы Островского и наехала на 37-летнего жителя Стерлибашевского района. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

– От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Обстоятельства ДТП уточняются, – сообщает дорожная полиция.

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