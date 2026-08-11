Аэропорт Уфы возобновил работу: но «Беспилотная опасность» все еще не отменена

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Уфы возобновил прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказала Росавиация.

При этом режим «Беспилотная опасность» в республике пока не отменен. Ранее в регионе зафиксировали массовые сбои мобильного интернета. Число жалоб на сервисе Downdetector резко выросло около 09:35 по местному времени. По данным Telegram-канала «Объясняем. Башкортостан», операторы намеренно отключали часть сотовых вышек – чтобы дроны не могли навестись по сигналу сети.

МЧС напомнило держаться подальше от окон, не выходить на улицу без крайней необходимости и не подходить к обломкам беспилотников. О находке нужно сообщать по номеру 112.

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