Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии резко выросло число жалоб на сбои мобильного интернета. На сервисе Downdetector поток обращений увеличился около 09:35 по местному времени.

По данным Telegram-канала «Объясняем. Башкортостан», операторы связи намеренно отключают часть сотовых вышек – чтобы беспилотники не могли навестись по сигналу сети.

Ранее в республике объявили беспилотную опасность, а аэропорт Уфы временно закрыли для приема и выпуска рейсов.

МЧС напомнило жителям правила безопасности при угрозе БПЛА:

– держитесь подальше от окон: осколки стекла при взрыве опасны;

– не выходите на улицу без крайней необходимости;

– не подходите к обломкам беспилотников – о находке сообщайте по номеру 112;

– следите за официальными источниками.

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