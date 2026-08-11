В Башкирии объявили «Беспилотную опасность»: аэропорт Уфы ограничил работу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии объявлен режим «Беспилотная опасность». Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Одновременно в аэропорту «Уфа» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Жителей просят соблюдать меры безопасности. Нужно держаться подальше от окон – осколки стекла при взрыве опасны. Без крайней необходимости выходить на улицу не стоит. Если вы обнаружили обломки беспилотника – не подходите к ним и звоните по номеру 112.

– Следите за сообщениями в официальных источниках, – рекомендует МЧС.

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