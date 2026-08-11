В Башкирии 11 августа потеплеет до +26 градусов

В Башкирии температура поднимется до +32 градусов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии 11 августа ожидается теплая погода без существенных осадков. Ночью кратковременные дожди возможны на севере республики.

Ветер будет северо-западным, умеренным, местами с порывами. Ночью температура составит +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +21...+26.

В среду, 12 августа, существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет слабым и переменных направлений. Ночью температура останется в пределах +8...+13 градусов, днем потеплеет до +23...+28. В четверг, 13 августа, также ожидается преимущественно сухая погода. Небольшие дожди днем возможны на северо-западе республики. Ветер будет западным, умеренным. Ночью температура составит +10...+15 градусов, днем - +22...+27. На юго-востоке республики воздух может прогреться до +32 градусов.

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