В Башкирии компанию оштрафовали на 20 миллионов рублей за коррупцию

В Башкирии компанию оштрафовали за попытку получить преимущество при поставках сырья. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии коммерческую организацию оштрафовали на 20 миллионов рублей за коррупционное правонарушение. Решение принято после постановления прокуратуры республики.

По данным ведомства, руководитель предприятия передал представителю компании-заказчика более 1 млн рублей. Деньги предназначались для создания преимуществ перед другими контрагентами при заключении договоров на поставку сырья.

Прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения компании назначили штраф в размере 20 млн рублей.

При этом уголовные дела в отношении человека, передавшего деньги, и получателя незаконного вознаграждения также дошли до суда. Оба получили обвинительные приговоры.

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