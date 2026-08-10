Сорвавшийся с «Висячего камня» 17-летний уфимец находится в тяжелом состоянии

Фото: МЧС по РБ

17-летний юноша, сорвавшийся со скалистого обрыва в районе «Висячего камня» в Уфе, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве Башкирии.

После происшествия на место прибыли спасатели, медики и сотрудники полиции. Специалисты МЧС оказали пострадавшему первую помощь и доставили его к берегу реки.

Затем юношу эвакуировали на катере УГЗ Уфы и передали бригаде скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали.

По данным Минздрава Башкирии, его состояние оценивается как тяжелое. Медики оказывают ему необходимую помощь.

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