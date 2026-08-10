За ночь в Уфе выпало до 167% месячной нормы осадков

В Башкирии устраняют последствия ливня и шквалистого ветра до 26 м/с. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе за период с 20:00 9 августа до 08:00 10 августа выпало от 67% до 167% месячной нормы осадков. Такие данные зафиксировали городские метеостанции, сообщили в Башгидрометцентре.

Накануне на территории республики также зарегистрировали шквалистый ветер. Его скорость достигала 26 м/с.

Напомним, последствия сильного ливня сейчас устраняют в разных районах Башкирии. О ситуации рассказали на брифинге в ЦУРе. По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства республики Сергея Плотникова, в целом коммунальные службы справились с последствиями непогоды в штатном режиме. В некоторых многоквартирных домах произошли переливы через ливневую канализацию, к устранению последствий подключились управляющие компании.

Наиболее серьезный случай произошел в Белебеевском районе. Там ветер повредил около 100 квадратных метров кровли. Специалисты уже установили защитную решетку и закрыли поврежденный участок полиэтиленом. В ближайшее время крышу должны полностью восстановить.

Серьезных повреждений другой коммунальной инфраструктуры после непогоды не зафиксировали. Аварийные службы продолжают работать в штатном режиме.

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