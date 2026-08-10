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НовостиПроисшествия10 августа 2026 15:00

Жителя Уфы будут судить за незаконное хранение оружия и патронов

Житель Уфы приобрел в интернете два револьвера и три пистолета
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Уфимца будут судить за незаконное приобретение револьверов, пистолетов и патронов.

Уфимца будут судить за незаконное приобретение револьверов, пистолетов и патронов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Архангельского района Башкирии направила в суд уголовное дело в отношении жителя Уфы, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По версии дознания, мужчина приобрел через интернет два револьвера образца 1895 года, а также три пистолета с патронами. Его деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Кармаскалинский межрайонный суд, где его рассмотрят по существу.

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