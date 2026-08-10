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НовостиОбщество10 августа 2026 14:30

Уфимка отдала «гадалке» 900 тысяч рублей в надежде изменить жизнь

«Ясновидящая» выманила у жительницы Уфы почти миллион рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Уфимка заплатила «ясновидящей» 900 тысяч рублей, после чего та исчезла.

Уфимка заплатила «ясновидящей» 900 тысяч рублей, после чего та исчезла.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Уфы отдала около 900 тысяч рублей женщине, которая представилась «ясновидящей» и обещала помочь ей наладить жизнь с помощью магических ритуалов.

В январе 39-летняя уфимка увидела в интернете объявление о помощи «ясновидящей» и связалась с ней. Как сообщили в МВД Башкирии, общение проходило только через мессенджер. Во время первого сеанса «гадалка» вошла в доверие к женщине, а затем стала запугивать ее неблагоприятными прогнозами. После этого она предложила проводить специальные ритуалы, которые якобы должны были помочь решить проблемы.

Уфимка согласилась и постепенно перевела мошеннице около 900 тысяч рублей. Когда деньги у потерпевшей закончились, «ясновидящая» перестала выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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