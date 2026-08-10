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НовостиПроисшествия10 августа 2026 14:00

В Уфе спасатели эвакуировали 17-летнего парня после падения с обрыва

В районе «Висячего камня» 17-летний парень сорвался со скалы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: УГЗ по Уфе

Фото: УГЗ по Уфе

В Уфе 17-летний парень упал со скалистого обрыва в районе «Висячего камня». На место происшествия прибыли спасатели МЧС России и УГЗ Уфы, медики и сотрудники полиции.

Спасатели МЧС оказали пострадавшему первую помощь и доставили его к берегу реки. Там подростка приняли на борт катера УГЗ Уфы.

Сотрудники УГЗ эвакуировали юношу по воде, после чего передали его бригаде скорой помощи для госпитализации.

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