В Уфе спасатели эвакуировали 17-летнего парня после падения с обрыва

Фото: УГЗ по Уфе

В Уфе 17-летний парень упал со скалистого обрыва в районе «Висячего камня». На место происшествия прибыли спасатели МЧС России и УГЗ Уфы, медики и сотрудники полиции.

Спасатели МЧС оказали пострадавшему первую помощь и доставили его к берегу реки. Там подростка приняли на борт катера УГЗ Уфы.

Сотрудники УГЗ эвакуировали юношу по воде, после чего передали его бригаде скорой помощи для госпитализации.

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