В Башкирии буря повредила крыши двух зданий

В Башкирии после сильного ветра начали ремонт поврежденных крыш. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии после сильного ветра, прошедшего вечером 9 августа, повреждены крыши двух зданий в разных районах республики.

В Малоязе Салаватского района собственник торгового центра отремонтирует кровлю, с которой ветер сорвал железные листы. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом в эфире ЦУР сообщил заместитель главы района Айрат Гильмутдинов.

Еще один случай зафиксировали в Белебеевском районе. Там повреждена кровля многоквартирного дома площадью около 100 квадратных метров.

Как сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Сергей Плотников, на поврежденном участке уже установили решетку, металл для ремонта заказан. После его поступления крышу восстановят.

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