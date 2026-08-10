В Уфе инструктора бассейна осудили после травмы ребенка

Уфимский инструктор получил условный срок за травму несовершеннолетнего. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор инструктору по спорту Центра спортивной подготовки, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Башкирии.

Инцидент произошел в марте 2023 года, когда бассейн посетили учащиеся одной из школ. Один из детей не умел плавать, однако вошел в 25-метровый бассейн без спасательного жилета. Ребенок оказался под водой и получил тяжкий вред здоровью.

Суд установил, что инструктор не обеспечил необходимый контроль за безопасностью несовершеннолетних посетителей бассейна.

Ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, с Центра спортивной подготовки в пользу законного представителя пострадавшего ребенка взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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